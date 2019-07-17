احتباس خاتم في إصبع زوجة مواطن

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - جدة

باشر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، بلاغًا من مواطن بحي الروابي بجدة، عن احتباس خاتم في إصبع زوجته؛ ما تسبب لها بالضرر.

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ونشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل الحادث عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية أنه تم مباشرة الحالة، وإنهاؤها من خلال الجهات المختصة.