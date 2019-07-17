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احتباس خاتم في إصبع زوجة مواطن
متابعات الخليج 365 - جدة
باشر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، بلاغًا من مواطن بحي الروابي بجدة، عن احتباس خاتم في إصبع زوجته؛ ما تسبب لها بالضرر.
ونشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل الحادث عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية أنه تم مباشرة الحالة، وإنهاؤها من خلال الجهات المختصة.
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