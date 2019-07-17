الان تتابع “الصحة”: ضبط 3 وافدين يزورون تواريخ انتهاء صلاحية محاليل طبية بغرض إعادة بيعها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 16 دقيقة - 10:13 م, 17 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة ضبط ثلاثة وافدين يزورون تواريخ انتهاء صلاحية محاليل طبية بغرض إعادة بيعها على المنشآت الصحية بمنزل سكني في جدة وإحالتهم إلى النيابة العامة. وطالبت الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على937.

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