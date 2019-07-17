«تعليم مكة»: فتح الترشيح لشغل 9 مقاعد قيادية شاغرة

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جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-
فتحت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة باب الترشح لشغل 9 مقاعد قيادية شاغرة في كل من إدارة المتابعة والقضايا التربوية، وإدارة الإشراف التربوي، ومكتب التعليم بغرب مكة (بنين)، ومكتب التعليم بجنوب مكة (بنات)، وإدارة المراجعة الداخلية، وإدارة التخطيط والتطوير، وإدارة الجودة وقياس الأداء، وإدارة الشؤون المالية، ومكتب التعليم بمحافظة الكامل.
واشترطت الإدارة ألا يقل تقدير الأداء الوظيفي للمرشحين عن «ممتاز» في العامين الأخيرين، وألا يكون المرشح طرفاً في قصية قائمة، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وألا يكون للمرشح سوابق تدل على تقصيره في أداء العمل، إضافة إلى توفر المؤهلات العلمية اللازمة والدورات التدريبية التخصصية.
وبيَّنت الإدارة أنه يتعين على الراغبين في الترشح تعبئة النماذج المطلوبة إلكترونياً، وإرفاق صور من البرامج التدريبية والشواهد الإيجابية وعضوية اللجان وفرق العمل، وترتيب صور الوثائق وفقاً لعناصر المفاضلة، على أن يتم تقديم الملفات النسائية ورقياً لأمانة إدارة التعليم بالقسم النسائي.
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