شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يرعى انطلاق مهرجان الورد والفاكهة.. غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)
تنطلق مساء غدٍ (الخميس) فعاليات مهرجان الورد والفاكهة 1440، الذي يرعاه أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.
ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج والعروض الموجهة لكافة شرائح المجتمع، ويستهدف أصحاب المهن وتأصيل العمل التجاري، وتوفير الفرص الاقتصادية لأبناء وبنات المنطقة، وتسليط الضوء على منتوجاتها الزراعية ودعم المشاريع الشبابية الناشئة.
وتستعد رئاسة أمن الدولة والقطاعات التابعة لها، ولأول مرة، للمشاركة بمعرض خاص في المهرجان، إضافة لمشاركة المديرية العامة للسجون بمعرض خاص.
وذكر الأمين العام لمجلس التنمية السياحية مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي، أن مهرجان هذا العام سيشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة التي تهدف إلى تطوير المهرجان وتقديمه بحلة جديدة ليحقق جانباً من تطلعات أمير المنطقة رئيس لجنة التنمية السياحية، في توفير مناشط تخدم شباب وشابات المنطقة وتبرز مواهبهم وتضفي البهجة والسرور على زوار المهرجان، منوهاً بالدعم الذي يجده المهرجان كل عام من قبل أمير منطقة تبوك.
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