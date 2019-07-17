شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: خزان كهرباء يتربص بمواطن.. أغلق أبوابه فانفجر في وجهه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

تعرض مواطن يبلغ من العمر (32) عاماً إلى حروق متفرقة في جسده إثر قيامه بإغلاق أبواب خزان كهرباء الضغط العالي في حي المنسك بمدينة أبها، والذي انفجر على الفور وألحق به عدة إصابات.

وأوضح شقيق المُصاب لـ«الخليج 365»، أن شقيقه كان يمارس رياضة الجري على ممشى مجاور لخزان الكهرباء عندما شاهد أبوابه غير مغلقه، فاتجه إليه لإغلاق الأبواب حتى لايتعرض الآخرين للخطر.

وأضاف: «عند قيامه بإغلاق أبواب الخزان انفجر مباشرة وانقطع التيار الكهربائي عن عدة منازل ومحلات تجارية مجاورة».

وأشار شقيق المصاب إلى أن فرقه من هيئة الهلال الأحمر باشرت الحادث وتم عمل اللازم لشقيقه في الموقع ونقله إلى مستشفى عسير المركزي، حيث أُدخل العناية المركزة ولازال تحت الإجراءات الطبية.