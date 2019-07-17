شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير تستكمل مشاريع سفلتة ب 15 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) بدأت أمانة منطقة عسير استكمال مشروع سفلتة و إنارة طريق الثلاثين الرابط بين أحياء المنسك و النميص بطريق الملك عبدالله بشرق مدينة أبها . بدأت أمانة منطقة عسير استكمال مشروع سفلتة و إنارة طريق الثلاثين الرابط بين أحياء المنسك و النميص بطريق الملك عبدالله بشرق مدينة أبها . وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن تكلفة المشروع قدرت بـ 15.960.000 ريال . ولفت الحميدي إلى أن أعمال السفلتة تأتي امتدادا لمشاريع الأمانة وأن جميع المخططات و الأحياء لها أهمية استراتيجية وما يتم من أعمال سفلته يأتي ضمن اهتمامات الأمانة التي تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة .



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