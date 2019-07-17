شكرا لقرائتكم خبر عن ربط إلكتروني بين «الكهرباء» و«بلدي» عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانة منطقة عسير ورشة عمل بعنوان «الربط الإلكتروني بين شركة الكهرباء ونظام بلدي»، وذلك لتطوير إستراتيجية استخراج رخص البناء بأمانة عسير، وذلك بمسرح الأمانة بحضور مساعد أمين منطقة عسير للتخطيط وخدمات الرخص الدكتور سعود أبو شايقة، وعدد من ممثلي المكاتب الهندسية وشركة كهرباء السعودية ورؤساء البلديات.

وأوضح الدكتور أبو شايقة بأن إجراءات إصدار رخص البناء الجديدة تهدف لتسهيل وتيسير الحصول عليها من قبل المستفيد وفي فترة وجيزة دون الحاجة إلى المراجعات اليدوية، ما بين أمانة المنطقة وشركة كهرباء السعودية، وجاءت هذه الخطوة انطلاقا لتوجهات التحول الإلكتروني في جميع المعاملات البلدية لرفع مستوى سرعة الإنجاز ومؤشر الأداء ومواكبة توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتسهيل الأعمال للمواطنين المستفيدين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة.

جانب من الورشة التي أقيمت على مسرح أمانة عسير.