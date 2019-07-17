شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة منطقة مكة تكشف حقيقة «قنبلة جدة التاريخية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة ملابسات ما تم تناقله في منصات التواصل الاجتماعي اليوم (الأربعاء) بشأن العثور على قنبلة داخل حقيبة في «جدة التاريخية».

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة بأن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهماته بحي البلد ظهر اليوم (الأربعاء) 1440/11/14، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية، وبمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتان ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة.

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وكانت مصادر أمنية قد ذكرت لـ«الخليج 365» أن الجهات الأمنية تعاملت مع «حالة اشتباه» عبارة عن حقيبة ملقاة بجوار أحد محلات الصرافة، تم على إثرها استدعاء وحدة إبطال المتفجرات التي طوّقت محيط الموقع بأكثر من 100 متر كإجراء احترازي، قبل أن تباشر مهماتها في معاينة الحقيبة المشتبه بها والتي اتضح لاحقاً أنها فارغة.

وتُرجِّح الفرضيات أن الحقيبة استُخدمت لنقل الأموال بين محلات الصرافة، وهو إجراء متبع لديها، كما أنه تم العثور عليها في منطقة تعج بالأسواق والمحال التجارية التي تُعد مقصداً للمتسوقين الذين يفضلون استخدام مثل تلك الحقائب لحمل مشترياتهم.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تناقلت عدة فيديوهات زعمت وجود قنبلة زُرعت بجوار محل صرافة، وهو ما نفته المصادر الأمنية، مؤكدة أنها حالة اشتباه اتضح عدم صحتها.