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وزير الداخلية يدشن خدمة إصدار وتجديد بطاقة الأحوال للمواطنين المقيمين في الخارج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بجدة اليوم (الأربعاء)، خدمة «الأحوال في الخارج» الممثلة في تقديم خدمة «إصدار و تجديد بطاقة الهوية الوطنية» للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.

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واستمع وزير الداخلية خلال التدشين لشرح موجز عن الخدمة ومميزاتها، قدمه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

وستقدم الخدمة من خلال زيارة فريق من الأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمة للمواطنين في ممثليات خادم الحرمين الشريفين حول العالم.

يذكر أن الخدمة تهدف إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم، وعدم تكبدهم عناء السفر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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