شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يدشن خدمة إصدار وتجديد بطاقة الأحوال للمواطنين المقيمين في الخارج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بجدة اليوم (الأربعاء)، خدمة «الأحوال في الخارج» الممثلة في تقديم خدمة «إصدار و تجديد بطاقة الهوية الوطنية» للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.

Advertisements

واستمع وزير الداخلية خلال التدشين لشرح موجز عن الخدمة ومميزاتها، قدمه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

وستقدم الخدمة من خلال زيارة فريق من الأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمة للمواطنين في ممثليات خادم الحرمين الشريفين حول العالم.

يذكر أن الخدمة تهدف إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم، وعدم تكبدهم عناء السفر.