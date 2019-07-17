6 مشاريع مائية كبرى لخدمة مكة وضيوف الرحمن بـ 3.1 مليارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أمس، عددا من المشاريع المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيمة تجاوزت 3,1 مليارات ريال، تزامنا مع موسم حج هذا العام، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن افتتاح المشاريع المائية الستة الكبرى التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، تعد تأكيدا على استمرار الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع المياه وخدماته في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وقال «لقد حرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن ترتكز جميع المشاريع والخطط المائية على أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الشاملة للمياه في المملكة، سعيا للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويقدم خدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأفاد بأن إجمالي قيمة المشاريع المنفذة تجاوز 3,1 مليارات ريال، تصب في خدمة قاصدي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الذين تستهدفهم المملكة، حيث تخطط لاستقبال 15 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول عام 2020، ونحو 30 مليونا بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهة أخرى استعرض الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان خلال استقبالهما أمس بجدة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خطط ومشاريع وزارة التعليم في منطقة مكة المكرمة، والهادفة لتطوير العملية التربوية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.
إلى ذلك اطلع أمير مكة المكرمة ونائبه على أعمال الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال استقبالهما الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي، ومنها تقليل نسبة المبيدات بالأغذية، ومضاعفة أعمال الرقابة والتفتيش خلال النصف الأول لهذا العام مقارنة بمنتصف العام الماضي، والتي شملت منشآت الأغذية والأدوية والأجهزة، والمنتجات الطبية بمنطقة مكة، فيما قدم الدكتور الجضعي شرحا عن خطة الهيئة لموسم حج هذا العام.
المشاريع الجديدة تشمل:
- خط نقل المياه المحلاة من محطة الشعيبة إلى مكة والمشاعر بتكلفة 875 مليون ريال
- المرحلة الثانية لمحطة الشعيبة بسعة تصميمية 250.000 م3 في اليوم بتكلفة مليار و175 مليونا
- خدمات المياه في عدد من أحياء مكة والمشاعر بتكلفة 600 مليون ريال وتشمل:
- شبكات المياه والتوصيلات المنزلية
- خزانات استراتيجية
- ربط شبكات الصرف الصحي وتوصيلاتها
- وحدة التحلية في الشعيبة بنظام التبخير متعدد التأثير بتكلفة 465 مليونا
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