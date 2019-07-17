تدشين نظام المسعف الالكتروني في مدينة بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشن أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف خلال لقائه أمس رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم نظام تتبع المركبات ونظام المسعف الالكتروني، حيث يعد من البرامج المتطورة في غرفة العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية.
كما استعرضا خلال اللقاء آليات العمل الإسعافي في المنطقة وأبرز التحديات وخطط التطوير التي تتبناها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وكذلك استعدادات الهيئة في المنطقة لاستقبال موسم الحج.
بماذا يتميز النظام؟
- سرعة استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف.
- اختيار المستشفى المناسب وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي الكترونيا.
- مساعدة المستشفيات على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية.
- يعد من مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة.
- رفع ودعم الخدمات الطبية الإسعافية في برنامج التحول الوطني 2020 للهيئة.
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