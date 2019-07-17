تحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ظهرت ملامح أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بالمشاعر المقدسة، وذلك بالعمل على تركيب 500 وحدة تبريد و120 ماكينة شفط هواء و82 وحدة تنقية وتبريد للهواء.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ باستكمال جميع الاستعدادات اللازمة قبل توافد الحجاج لتكون المشاعر المقدسة في أعلى جاهزية وبشكل خاص تكثيف صيانة دورات المياه في مساجد المشاعر وتجهيزها بكل ما تحتاجه من متطلبات.

وتفقد آل الشيخ أمس مساجد المشاعر المقدسة للاطلاع على جاهزية المساجد ومرافق الوزارة التي تخدم ضيوف الرحمن، والوقوف على سير المشروعات التطويرية بمساجد المشاعر والمرافق التابعة لها لتقديم أرقى الخدمات للحجاج كي يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة، بما يحقق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع مجالات العمل الإسلامي تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة.

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وبدأ الجولة بتفقد مسجد نمرة بمشعر عرفات، ثم مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومقار التوعية الإسلامية بالحج، مطلعا على ما جرى إنجازه من مشاريع التوسعة والترميمات التي أجريت، إلى جانب ما سيقدم لضيوف الرحمن من أعمال وبرامج تسهم في التيسير على الحجاج.

مشروعات تحت التنفيذ

معالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف

توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر والمواقيت ومساجد الحل بمكة

معالجة الهيكل الخرساني بمسجد الخيف بمنى

تجهيز كبائن التوعية الإسلامية بالحج في مساجد المشاعر

تركيب كاميرات مراقبة أمنية

مشاريع نوعية

«المساجد في المشاعر المقدسة أنشئت قبل أكثر من 40 سنة وكانت في وقتها من أفضل المساجد، لكن مع تطور الوقت جرى تطويرها بمثل هذه المشاريع النوعية التي روعي في تنفيذها توفر أعلى معايير الجودة والمواصفات، ليؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل راحة واطمئنان وأجواء إيمانية».

عبداللطيف آل الشيخ