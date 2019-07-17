مبادرة «شكرا صديق البيئة» تكرم 470 عامل نظافة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كرمت بلدية بيشة خلال حفل نظمته بالتعاون مع «فريق بصمة بيشة التطوعي النسائي» أمس الأول، بحضور محافظ بيشة محمد بن سبرة، 470 عامل نظافة ضمن مبادرة «شكرا صديق البيئة».
وبدأ الاحتفال باستقبال عمال النظافة وتعريفهم بهدف المبادرة ثم شارك العمال في برامج ترفيهية ومسابقات، تلاها كلمة لبلدية بيشة ألقاها مسؤول العلاقات العامة عامر آل حبيان، بعد ذلك جرى توزيع هدايا على المتسابقين.
وأشاد محافظ بيشة بهذه المبادرة، مشيرا إلى أنها ستترك أثرا طيبا لدى عمال النظافة، مطالبا في الوقت نفسه بأهمية نشر الوعي البيئي والمحافظة على النظافة في الأماكن العامة والمتنزهات، واستشعار المسؤولية الذاتية في هذا الجانب.
من جانبها أوضحت قائدة فريق «بصمة بيشة التطوعي» أماني آل رفدة أن هذه المبادرة تأتي لتكريم عمال النظافة، تقديرا لجهودهم وتشجيعا وتحفيزا لعطائهم.
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