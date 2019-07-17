توزيع 8 ملايين مصحف للحجاج في منافذ المملكة والمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي، استعداداتها لانطلاق برنامج توزيع المطبوعات في موسم حج هذا العام 1440، من خلال تزويد الحجاج بكتب المناسك عند دخولهم المملكة، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف وترجمات معانيه، إضافة إلى بعض الكتب الإرشادية عند مغادرتهم.

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وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي عبدالعزيز الحمدان، أن الوكالة بدأت تنفيذ هذا البرنامج من خلال طاقات بشرية مؤهلة، وذات خبرة في التعامل مع ضيوف الرحمن، حيث خصصت عددا كبيرا من الموظفين من خلال توزيعهم على منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، ومدن الحجاج، والمواقيت والمشاعر.

وأشار إلى أن عناوين الكتب المعتمدة لحج هذا العام بلغت 52 عنوانا بـأكثر من 30 لغة، ويبلغ مجموع ما سيوزع هذا العام من المصحف وترجمات معانيه، وكتب المناسك، والكتب الإرشادية أكثر من ثمانية ملايين نسخة.

وبين الحمدان أن المكتبة الالكترونية الإسلامية وزعت على جميع المطارات الدولية للمملكة، والمواقيت وبعض المساجد والمواقع المهمة، وهي عبارة عن منصة الكترونية تحوي جميع إصدارات الوزارة المكتوبة والمقروءة والمسموعة من كتب الحج والعمرة والتعريف بالإسلام والقرآن الكريم والسنة النبوية، بلغات مختلفة تصل إلى 50 لغة، ومتاحة للجميع عبر الموقع الالكتروني: www.islamic-ebook.com، ومن خلال شاشات تفاعلية يمكن للحاج والمعتمر تحميل جميع الإصدارات مباشرة لأجهزتهما.