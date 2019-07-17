نفاد مقاعد باقات اقتصادي في المسار الالكتروني لحجاج الداخل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

في حين تستمر عمليات الحجز على برامج الخدمة بالمرحلة الثانية من المسار الالكتروني لحجاج الداخل حتى السابع من ذي الحجة المقبل، اكتفت باقات اقتصادي 1 و2 بالعدد المحدد لها من الحجاج، وشارفت باقة ضيافة 4 على الاكتفاء.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإنه يمكن التسجيل في الباقات المكتفية وقبول الحجاج فيها، وذلك في حال إلغاء أحد المتقدمين حجزه من هذه الباقات، مشيرة إلى أن الإقبال على المسار الالكتروني عال جدا هذا العام خلاف السنوات الماضية، وذلك راجع إلى زيادة الوعي عند الحجاج بأهمية المسار وبأنه البوابة والمرجع الرئيس للتسجيل النظامي في الحج، إضافة إلى أنه أصبح أكثر فاعلية وسهولة في التعامل معه.

مراحل المسار الالكتروني

الأولى 15 رمضان (استعراض البرامج والباقات)

الثانية غرة ذي القعدة (الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة)

اقتصادي 1 - منخفض التكلفة

عدد المقاعد: 26.146 مقعدا

السعر: من 3447 إلى 4797 ريالا

السعر: 3465 ريالا

عدد المقاعد: 10 آلاف

ضيافة أبراج: 11,905 ريالات

ضيافة 1: 7561-8161 ريالا

ضيافة 2: 7310-7910 ريالات

ضيافة 3: 6508-7108 ريالات

ضيافة 4: 5708-6308 ريالات

230 ألفا

عدد الشركات 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل

اقتصادي 2: البرنامج الميسر