نفاد مقاعد باقات اقتصادي في المسار الالكتروني لحجاج الداخل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
في حين تستمر عمليات الحجز على برامج الخدمة بالمرحلة الثانية من المسار الالكتروني لحجاج الداخل حتى السابع من ذي الحجة المقبل، اكتفت باقات اقتصادي 1 و2 بالعدد المحدد لها من الحجاج، وشارفت باقة ضيافة 4 على الاكتفاء.
وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإنه يمكن التسجيل في الباقات المكتفية وقبول الحجاج فيها، وذلك في حال إلغاء أحد المتقدمين حجزه من هذه الباقات، مشيرة إلى أن الإقبال على المسار الالكتروني عال جدا هذا العام خلاف السنوات الماضية، وذلك راجع إلى زيادة الوعي عند الحجاج بأهمية المسار وبأنه البوابة والمرجع الرئيس للتسجيل النظامي في الحج، إضافة إلى أنه أصبح أكثر فاعلية وسهولة في التعامل معه.
مراحل المسار الالكتروني
- الأولى 15 رمضان (استعراض البرامج والباقات)
- الثانية غرة ذي القعدة (الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة)
- اقتصادي 1 - منخفض التكلفة
- عدد المقاعد: 26.146 مقعدا
- السعر: من 3447 إلى 4797 ريالا
- السعر: 3465 ريالا
- عدد المقاعد: 10 آلاف
- ضيافة أبراج: 11,905 ريالات
- ضيافة 1: 7561-8161 ريالا
- ضيافة 2: 7310-7910 ريالات
- ضيافة 3: 6508-7108 ريالات
- ضيافة 4: 5708-6308 ريالات
- 230 ألفا
- عدد الشركات 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل
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