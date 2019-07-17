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أكدت وزارة الدفاع البريطانية اليوم (الأربعاء)، أن بريطانيا أرسلت السفينة الحربية "كنت" إلى الخليج لحماية مصالحها وضمان حرية الملاحة بعد تصاعد التوتر مع إيران، وذلك بعد أن أعلنت في السابق أن نشر السفينة مجرد مهمة روتينية.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس أن نشر الفرقاطة "كنت" كان أمرًا مخططًا له منذ فترة، لكنها، ذكرت اليوم أن تفاصيل العملية تداخلت مع تفاصيل تخص سفينة الدعم "ويف نايت".
وقالت الوزارة في بيان أوردته "رويترز": "نأسف لأن المعلومات الخاصة بنشر السفينة ويف نايت، وهي خطة وضعت منذ فترة، قد تداخلت مع نشر السفينة كنت في الخليج".
وأضافت: "ما زلنا نركز على ضمان وقف التصعيد في المنطقة وسوف نتصرف بشكل مناسب لحماية المصالح البريطانية وضمان حرية الملاحة".
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 09:48 PM
لندن صححت معلومات سابقة عن مهمتها
أكدت وزارة الدفاع البريطانية اليوم (الأربعاء)، أن بريطانيا أرسلت السفينة الحربية "كنت" إلى الخليج لحماية مصالحها وضمان حرية الملاحة بعد تصاعد التوتر مع إيران، وذلك بعد أن أعلنت في السابق أن نشر السفينة مجرد مهمة روتينية.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس أن نشر الفرقاطة "كنت" كان أمرًا مخططًا له منذ فترة، لكنها، ذكرت اليوم أن تفاصيل العملية تداخلت مع تفاصيل تخص سفينة الدعم "ويف نايت".
وقالت الوزارة في بيان أوردته "رويترز": "نأسف لأن المعلومات الخاصة بنشر السفينة ويف نايت، وهي خطة وضعت منذ فترة، قد تداخلت مع نشر السفينة كنت في الخليج".
وأضافت: "ما زلنا نركز على ضمان وقف التصعيد في المنطقة وسوف نتصرف بشكل مناسب لحماية المصالح البريطانية وضمان حرية الملاحة".
، على أثر التوتر مع إيران.. سفينة بريطانية في الخليج لضمان حرية الملاحة ،
المصدر : الخليج 365
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