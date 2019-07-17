، من جديد.. فيفاء تغرق في الظلام بعد هطول الأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعض المناطق لا زالت تعاني ضعف التيار الكهربائي

انقطعت الكهرباء عن أجزاء من محافظة فيفاء، مساء اليوم الأربعاء، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وبدأ الانقطاع عصر اليوم مع الدقائق الأولى من هطول الأمطار، واستمر حتى قبيل العشاء، فيما لا تزال بعض المواقع تعاني من ضعف في التيار الكهربائي.

وتعاني محافظة فيفاء والمحافظات المجاورة من انقطاع متكرر للكهرباء، وتتكرر معها معاناة الأهالي، وتتجدد المطالب بوضع حد لهذه المشكلة.

وكانت الأمطار قد هطلت مساء اليوم على محافظات فيفاء والداير والعيدابي وهروب، مخلفة أجواء صافية وانخفاضاً في درجات الحرارة، بعد أن شهدت محافظات منطقة جازان غباراً كثيفاً خلال الأيام الماضية.

