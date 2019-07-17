، مشاورات بين موسكو والرياض لإطلاق أقمار صناعية سعودية إلى الفضاء ،

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نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصادر اليوم (الأربعاء)، أن السعودية قد تستعين بروسيا لإطلاق عدد من أقمارها الصناعية الصغيرة إلى الفضاء.
وأشارت الوكالة إلى أن مباحثات تجري حالياً بين خبراء صندوق الاستثمار المباشر الروسي وخبراء في صندوق الاستثمار الحكومي السعودي لتقييم جدوى المشروع.
وبحسب "روسيا اليوم"، أوضحت "نوفوستي" أن الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية، كان قد ناقش مواضيع التعاون في شؤون الفضاء بين البلدين، وتحديداً عزم السعودية على الاستعانة بصواريخ الفضاء الروسية في إيصال أقمار صناعية تابعة لها إلى الفضاء.
وأفادت الوكالة بأن نص البيان النهائي للاجتماع ذكر أن مشروع إطلاق الأقمار الصناعية السعودية الصغيرة، التي يبلغ وزنها أقل من 500 كيلو جرام إلى مدارات الأرض المنخفضة بواسطة صاروخ فضاء روسي قد تصل كلفته إلى 30 مليون دولار.
وأطلقت روسيا في السابق عدداً من الأقمار الصناعية السعودية باستخدام صواريخ "بروتون" الثقيلة، كأقمار ArabSat، واستعملت صواريخ "دنيبر" لإطلاق أقمار SaudiSat وSaudiComsat الصغيرة التابعة للسعودية.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 08:59 PM
وزنها أقل من 500 كجم.. وتوضع في مدارات قريبة من الأرض
نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصادر اليوم (الأربعاء)، أن السعودية قد تستعين بروسيا لإطلاق عدد من أقمارها الصناعية الصغيرة إلى الفضاء.
وأشارت الوكالة إلى أن مباحثات تجري حالياً بين خبراء صندوق الاستثمار المباشر الروسي وخبراء في صندوق الاستثمار الحكومي السعودي لتقييم جدوى المشروع.
وبحسب "روسيا اليوم"، أوضحت "نوفوستي" أن الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية، كان قد ناقش مواضيع التعاون في شؤون الفضاء بين البلدين، وتحديداً عزم السعودية على الاستعانة بصواريخ الفضاء الروسية في إيصال أقمار صناعية تابعة لها إلى الفضاء.
وأفادت الوكالة بأن نص البيان النهائي للاجتماع ذكر أن مشروع إطلاق الأقمار الصناعية السعودية الصغيرة، التي يبلغ وزنها أقل من 500 كيلو جرام إلى مدارات الأرض المنخفضة بواسطة صاروخ فضاء روسي قد تصل كلفته إلى 30 مليون دولار.
وأطلقت روسيا في السابق عدداً من الأقمار الصناعية السعودية باستخدام صواريخ "بروتون" الثقيلة، كأقمار ArabSat، واستعملت صواريخ "دنيبر" لإطلاق أقمار SaudiSat وSaudiComsat الصغيرة التابعة للسعودية.
، مشاورات بين موسكو والرياض لإطلاق أقمار صناعية سعودية إلى الفضاء ،
المصدر : الخليج 365
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