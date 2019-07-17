السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يتفقد قرى حموان بمركز السعيدة



محايل 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم قرى حموان التابعة لمركز السعيدة، في إطار الجولات التفقدية لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة، لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.

واستمع المحافظ لشرح من رئيس مركز السعيدة عمر بن مشبب حسان عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات.

والتقى الفلقي بأهالي قرى حموان وبحث معهم الاحتياجات الخدمية والصحية ومنها افتتاح مركز للرعاية الصحية، الذي تبرع به أحد رجال الأعمال بالمحافظة .

وأكد أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

// انتهى //

21:21ت م

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