تقارير تؤكد رغبة نيمار في الانتقال إلى يوفنتوس

يرغب البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، في الانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إيطالية.



وارتبط نيمار بالرحيل في الفترة الأخيرة عن صفوف سان جيرمان والعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، علما بأن عقده سينتهي في صيف 2022.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن نيمار لا يمانع الانتقال لصفوف يوفنتوس، خاصة بعد الميركاتو المميز الذي قام به "البيانكونيري"، حيث تعاقد مع عدة لاعبين مميزين، مثل أدريان رابيو وآرون رامسي وماتياس دي ليخت.

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وأوضح الموقع الإيطالي أنه من الصعب للغاية التعاقد مع نيمار، خاصة وأن النادي الباريسي لا ينوي التفريط فيه، سوى بمبلغ 222 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه عندما كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة في صيف 2017.

وتسعى عدة أندية أوروبية للتعاقد مع نيمار يأتي في مقدمتها الغريمان ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني، في ظل رغبة اللاعب في الخروج من جحيم باريس سان جيرمان، بعدما فشل معه في حصد لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا.

وودع سان جيرمان البطولة الأوروبية من الدور ثمن النهائي أمام ريال مدريد عام 2018، قبل أن يودع البطولة من الدور نفسه في الموسم التالي، لكن على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم نيمار لسان جيرمان في صيف 2017، ومنذ ذلك الحين شارك في 58 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 51 هدفا وصنع 29 أخرى.