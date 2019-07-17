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واشنطن: سنواصل الجهود للتصدي لخطر إيران
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن واشنطن ستواصل جهودها للتصدي لخطر إيران في المنطقة؛ بهدف إحلال السلام والاستقرار.
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أعلنت في وقت سابق أنها تعتقد أن إيران تحتجز ناقلة نفط فُقدت في مضيق هرمز.
وكانت الإمارات نفت في وقت سابق ما تردّد حول ملكيتها للناقلة المفقودة.
وقال مسؤول إماراتي: إن ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز غير مملوكة أو مشغلة من الإمارات، ولم ترسل نداء استغاثة.
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