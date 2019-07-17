بدء الرصد الآلي عبر ساهر بعفيف

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - عفيف

أطلقت إدارة مرور محافظة عفيف، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من نظام الرصد الآلي “ساهر”.

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ويهدف النظام، إلى ضبط حركة المرور ورصد مخالفات السرعة آليًّا باستخدام الكاميرات الرقمية.

وكانت الجهات المختصة، قد انتهت من تركيب الكاميرات في موقعين على الشارع العام بالمحافظة منذ أمس.

وحددت الإدارة، السرعة على الطريق العام بـ80 كيلومترًا في الساعة، فيما سيتم رصد أي مركبة تتجاوز الحد المسموح به.