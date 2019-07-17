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2019-07-17 ضبط سائق شاحنة عكس الطريق بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أطاحت الإدارة العامة للمرور في الرياض بسائق شاحنة متهور سار عكس السير على الطريق الفرعي لطريق الملك فهد، كما ظهر في مقطع فيديو متداول. Advertisements وأوقفت إدارة المرور السائق وحجزت الشاحنة، تمهيدًا لعرضه على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لتطبيق الأنظمة بحقه. وكان المقطع قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، ووثق تعريض السائق حياة سالكي الطريق للخطر واستهتاره بالأنظمة المرورية.









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