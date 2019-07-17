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2019-07-17 تحذير من تدني الرؤية على مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة حذّر النظام الآلي للإنذار المبكر من تدني الرؤية الأفقية في عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة بسبب العوالق الترابية. Advertisements وتوقّع الإنذار المبكر أن تبدأ الحالة في العاشرة والنصف ليلًا، وتستمر لمدة ساعة حيث تشهد هذه المدن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل البلاغ الخرمة – القنفذة – الليث – المويه.









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