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شكرا لقرائتكم التجارة تستدعي 246 مركبة RAM ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التجارة تستدعي 246 مركبة RAM
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 246 مركبة RAM 1500 سنة الموديل 2019 وذلك لوجود خلل في وحدة التحكم بمقعد الراكب (ORC) قد يؤدي إلى تعطل عمل الوسائد الهوائية ووحدة شد الأحزمة مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.
ودعت الوزارة مالكي المركبات المشمولة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال الموقع التالي: (هنا) والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات أو الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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