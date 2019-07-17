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2019-07-17 أمريكا: 65 دولة ستبحث الأمن البحري في الخليج متابعات الخليج 365 - متابعة أكّد المبعوث الأمريكي بشأن إيران برين هوك قرب اجتماع دولي في مملكة البحرين لبحث الأمن البحري والتهديدات الإيرانية للملاحة الدولية. Advertisements وقال هوك إن 65 دولة ستجتمع خلال أسابيع في البحرين لبحث الأمن البحري في الخليج. وتُهدد إيران الملاحة البحرية في مضيق هرمز والخليج العربي من خلال استهداف ناقلات النفط الأمر الذي يجب على المجتمع الدولي التصدي له.









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