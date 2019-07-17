“تنسيقي حجاج الداخل” ينجز خطة تشغيل موسم حج هذا العام

أنجز المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1440هـ وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لهذا الموسم بما يتماشى مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- ووفق التطلعات للرقي بهذه الخدمة التي شرف الله بها هذه البلاد والتي تصب في الاهتمام ورعاية ضيوف الرحمن منذ وصولهم أرض المملكة ومرورهم بتأدية المناسك وانتهاءً بمغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين.

وركزت الخطة على تجسيد رؤية المجلس ورسالته التي تنطلق من كونه كيان كبير موحد بمعايير عالمية لخدمة حجاج الداخل بموارد مالية مستدامة لتوحيد الجهود للارتقاء بخدمة حجاج الداخل ، متبنياً مبدأ التخطيط الاستراتيجي منهجاً للنهوض بقطاع مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ، وفق رؤية طموحة ، حيث يملك بنية تحتية من الخدمات الحديثة والغير تقليدية ، للوصول إلى رؤية المملكة 2030م الهادفة إلى الارتقاء بخدمات حجاج الداخل ، وتقديم خدمات تليق بحجاج بيت الله الحرام .

من جانبه أكد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني حرص المجلس على التكامل والشراكة مع قطاع بين قطاع حجاج الداخل والتعامل الناجح مع القرارات المتعددة والمتنوعة والمتغيرة من مختلف القطاعات في الدولة سعياً لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج الداخل وتحقيق تكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمة والمستفيدين وموائمة مكونات اللائحة التنظيمية لاحتياجات ومتطلبات المستفيدين ومقدمي الخدمة ، متطلعاً لتعزيز الصورة الذهنية للمجلس وهذا القطاع الحيوي الهام .

وأشار إلى أن المجلس التنسيقي الذي يعمل على مدار العام يحرص على متابعة ومعالجة أغلب المشكلات التي تواجه المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع مع الجهات الرقابية أو الخدمية ذات العلاقة ، كاشفاً أن أعمال تجهيز خدمات المجلس لموسم الحج الحالي انطلقت بإعداد خطة تنفيذية والعمل عليها خلال شهور الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة على عدة مستويات زمنية ، فهناك ما يقارب من 200 مؤسسة وشركة يقدمون خدماتهم لحوالي 230 ألف حاج من حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين .

وأضاف أن أعداد مخيمات خدمات حجاج الداخل تصل لحوالي 240 مخيماً ، منها 190 مخيما تقريبا ضمن شرائح برنامج الضيافة بفئاته الأربعة ، وحوالي 50 مخيماً مخصصة لبرنامج إقتصادي “1” ، وينتقل غالبية حجاج الداخل خلال أداء النسك من خلال قطار المشاعر بإعداد تقدر بحوالي 185 الف حاج لافتاً إلى أن المجلس التنسيقي استقطب هذا العام حوالي 100 موظف سعودي موسمي من طلبة الجامعات لتقديم 14 مجال خدمة تنسيقية لشركات ومؤسسات حجاج الداخل ، بدأت ومازالت مستمرة بإذن الله تعالى حتى انتهاء أعمال الموسم .

وحذر الحقباني المواطنين والمقيمين في المملكة والراغبين بأداء الحج من خطورة التعامل مع الجهات غير الرسمية ودفع مبالغ مالية خارج بوابة المسار الإلكتروني التابعة لوزارة الحج والعمرة.