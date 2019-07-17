الان تتابع شرطة مكة: التحقق من سلامة حقيبتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية بحي البلد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 9:15 م, 17 يوليو 2019 م التعليقات: 0 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد ظهر اليوم الأربعاء 14 / 11 / 1440 هـ ، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية ، وبمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتين ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة ، والله ولي التوفيق.

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