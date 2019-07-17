الان تتابع شاهد.. القبض على سائق شاحنة يسير عكس الاتجاه على طريق الملك فهد⁩ بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوقفت أجهزة المرور بالرياض سائقا سار بشاحنته عكس الاتجاه على طريق الملك فهد⁩ بالرياض، تمهيدا لعرضه على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لتطبيق الأنظمة بحقه. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق شاحنة متهور يسير عكس الاتجاه على طريق الملك فهد⁩ بالرياض.

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