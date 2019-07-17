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وزير الداخلية يدشن خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المقيمين خارج المملكة

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع وزير الداخلية يدشن خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المقيمين خارج المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بجدة، اليوم الأربعاء، خدمة “الأحوال في الخارج” المتمثلة في تقديم خدمة “إصدار و تجديد بطاقة الهوية الوطنية” للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.

واستمع سموه خلال التدشين لشرح موجز عن الخدمة ومميزاتها قدمه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

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وستقدم الخدمة من خلال زيارة فريق من الأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمة للمواطنين في ممثليات خادم الحرمين الشريفين حول العالم.

يذكر أن الخدمة تهدف إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم، وعدم تكبدهم عناء السفر.

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