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الان تتابع حقيبة تثير الهلع في شارع بجدة.. وهذه حقيقتها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أثارت حقيبة فارغة الهلع، اليوم، في شارع قابل بحي البلد في جدة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عدة على أنها قنبلة وُجدت في حقيبة بجوار أحد المصارف، والحقيقة أنها حقيبة فارغة ولا يوجد بها أي شيء، وفقا لمصادر.
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