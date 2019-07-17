الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 2019/07/18 في المملكة.

وقالت إن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، الخط الواصل ما بين الليث وجازان، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، شمال المملكة.

وشملت التوقعات أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.