شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في جورجيا لـ«الخليج 365»: نتابع إجراءات نقل جثامين عائلة السالمي إلى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بندر الغضوري (هاتفياً - جورجيا) bandar_alanzii‎@

أكد لـ«الخليج 365» سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا عبدالله المطيري، أن السفارة تتابع مع الجهات المختصة الجورجية كافة الإجراءات المطلوبة لسرعة نقل جثامين عائلة المواطن السالمي إلى المملكة، وكذلك الاطمئنان على ابنتهم «سمو» التي ترقد حالياً في المستشفى، مشيراً إلى أنه تم تكليف رئيس قسم شؤون السعوديين بالتوجه فوراً الى مدينة باتومي لإنهاء الإجراءات، والتنسيق مع الجهات الأمنية الجورجية في متابعة التحقيقات.

وقال السفير المطيري: «لقد آلمنا خبر وفاة السيد ثامر السالمي وزوجته وابنه في حادثة مرورية أليمة وقعت بالقرب من مدينة باتومي الجورجية التي تبعد نحو 500 كيلومتر من العاصمة تبليسي، ونتج عنها عدة وفيات وعدد من المصابين من جنسيات متعددة».

وكانت الحادثة المرورية المروعة قد وقعت يوم السبت الماضي عند مدخل مدينة باتومي، حيث توفي المواطن السعودي وزوجته وطفلهما، فيما أُصيبت طفلتهما ومازالت ترقد في المستشفى.