وزير الحج والعمرة: الحج عبادة وليس مجالا للتفرقة والتحريض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، على الدعوة التي وجهتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها جميع الإجراءات اللازمة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.
وأشار إلى أن الحج فرصة للترابط والتلاحم ووحدة المسلمين، وليس مكانا للجدل السياسي والمذهبية والتفرقة والتحريض، مؤكدا على المعاني السامية لهذه العبادة والركن الخامس من أركان الإسلام، مستشهدا بقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).
وشدد وزير الحج والعمرة على الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، والتفرغ لأداء هذه الشعيرة العظيمة، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو الحج وسكينته.
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