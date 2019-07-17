السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة وزير الداخلية يدشن خدمة "الأحوال في الخارج" المتمثلة في تقديم خدمة " إصدار و تجديد بطاقة الهوية الوطنية" للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.



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