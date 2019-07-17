نائب وزير الحج والعمرة: الحج لن يكون مكانا لبث رسائل سلبية وأفكار متطرفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أهمية التفرغ لأداء مناسك الحج، والابتعاد عن أسباب الفرقة، مشيرا إلى أن الحج لن يكون مكانا لبث رسائل سلبية وأفكار متطرفة أو محرضة، وإنما سيبقى الحج نموذجا مثاليا للإسلام الوسطي والمعتدل، و من مظاهر تعزيز روح التآلف بين المسلمين كافة.

وأشار إلى أهمية دعوة المملكة حجاج بيت الله الحرام أن يتفرغوا لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل تلك التصرفات بأي حال من الأحوال وستتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.