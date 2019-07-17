برنامج لتأهيل 1000 شاب وشابة في تطبيقات قوقل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعقد غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع مطوري مجتمع قوقل السحابي السعودي، البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل «محترف تطبيقات قوقل السحابية»، الذي يستهدف تدريب وتأهيل 1000 شاب وشابة من الباحثين عن العمل، وذلك في 22 يوليو الحالي لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة المسائية من الساعة 4 عصرا إلى الثامنة مساء، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية في هذا المجال. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن الدورة تأتي ضمن المبادرات التي تتبناها الغرفة لتأهيل الباحثين عن العمل في عدد من القطاعات التي يحتاجها سوق العمل، مبينا أنها تستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيها لشغل الوظائف النوعية المتاحة في مجال تطبيقات قوقل السحابية، مفيدا أن هذا التوجه يأتي انطلاقا من مسؤولية القطاع الخاص وتعزيزا لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل. وبين الشثري أن الدورة ستتضمن عددا من المحاور التدريبية التي تهدف إلى تأهيل المتدربين في مجال الحوسبة السحابية من قوقل وإعلانات قوقل وخدمات قوقل المكتبية، مضيفا أنها تهدف أيضا إلى نشر الوعي التقني والاستفادة من التطبيقات الحديثة في مجال الحوسبة السحابية ودعم المطورين بخدمات سهلة ومفيدة.