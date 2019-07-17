«هدف» يدعم خريجي المحاسبة بشهادة زمالة هيئة المحاسبين القانونيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يمكن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خريجي قسم المحاسبة والعاملين في ذات التخصص وأصحاب التخصصات الأخرى، من الحصول على شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، الهادف لرفع الكفاءة المهنية للمحاسبين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وتهدف الشهادة إلى قياس كفاءة الأفراد الذين يرغبون في الحصول على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة، ومدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها.

وحدد «هدف» شروط التقدم للشهادة ومتطلباتها لغير أصحاب تخصص قسم المحاسبة، حيث يتعين على المتقدم الوفاء بمتطلبات تحددها لجنة الاختبارات، إضافة إلى اجتياز جميع اختبارات المقررات التدريبية (المحاسبة، المراجعة، الزكاة والضريبة، الفقه، الأنظمة).

ويشترط «هدف» للاستفادة من دعم البرنامج حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرارا بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفا، علما بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتعتمد آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقا للتكاليف المحددة على موقع «طاقات» taqat.sa، حيث يتعين على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقا معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

آلية دفع تكاليف الشهادة:

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تعتمد مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقا للتكاليف المحددة على موقع «طاقات»

يتعين على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقا معها صورة الشهادة الحاصل عليها

يتم التحقق من صحة الشهادة وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم

شروط الاستفادة من الدعم:

الحصول على شهادة مهنية احترافية معتمدة ضمن القائمة المتاحة على موقع البرنامج

إقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفا

الحد الأعلى للدعم هو شهادتان احترافيتان فقط لكل متقدم