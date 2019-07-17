الاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقا بشأن أمازون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا أمس، بشأن أنشطة شركة «أمازون» الأمريكية للتجارة الالكترونية، بوصفها منصة بيع الكترونية ومكان تسوق على حد سواء، وسط مخاوف من أن الدور المزدوج للشركة ربما ينتهك قوانين المنافسة للاتحاد الأوروبي.

وتبيع الشركة سلعا بشكل مباشر، لكنها تستضيف أيضا تجارا أصغر، يستخدمون المنصة لبيع المنتجات.