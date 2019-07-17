35 زعيما في قمة مصرية روسية برئاسة السيسي وبوتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو

قال دبلوماسي بارز أمس إن أكثر من نصف قادة أكثر من 50 دولة أفريقية أكدوا أنهم سوف يحضرون قمة روسيا - أفريقيا المقررة في أكتوبر المقبل في مدينة سوتشي بجنوب روسيا.

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ونقلت وكالة تاس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، المسؤول عن العلاقات مع أفريقيا والشرق الأوسط، القول «تقريبا جميعهم يريدون القدوم، أكد نحو 35 زعيما رسميا أنهم سوف يشاركون».

وقال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلادمير بوتين سوف يترأس القمة المقررة في 24 أكتوبر المقبل مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، وأضاف الكرملين أن القمة سوف تركز على «توسع التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي» بين روسيا والقارة الأفريقية.

وجاء في البيان أن «هذه أولى الفعاليات على هذا المستوى في تاريخ العلاقات بين روسيا وأفريقيا، حيث تمت دعوة جميع رؤساء دول القارة الأفريقية».