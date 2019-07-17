فلسطين: عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل جريمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - رام الله أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن استنكارها لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية الفلسطينية، عادة ذلك جريمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة. وحملت الوزارة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة، داعية المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط على سلطات الاحتلال ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني.



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