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شكوى فلسطينية من التطهير العرقي بالقدس

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس إسرائيل بممارسة «سياسة التطهير العرقي» ضد الفلسطينيين، خاصة في القدس ومحيطها.

وحذرت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، من تعرض إسرائيل للبنايات السكنية في حي وادي الحمص في القدس بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار يقضي بهدم 16 بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية.

ونددت اللجنة بتركيب شركة «أنيفيجين» الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي كاميرات مراقبة على المعابر والحواجز ومفترقات الطرق في الضفة الغربية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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