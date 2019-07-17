شكوى فلسطينية من التطهير العرقي بالقدس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله

اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس إسرائيل بممارسة «سياسة التطهير العرقي» ضد الفلسطينيين، خاصة في القدس ومحيطها.

وحذرت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، من تعرض إسرائيل للبنايات السكنية في حي وادي الحمص في القدس بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار يقضي بهدم 16 بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية.

ونددت اللجنة بتركيب شركة «أنيفيجين» الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي كاميرات مراقبة على المعابر والحواجز ومفترقات الطرق في الضفة الغربية.