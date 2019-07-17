3 قتلى بينهم نائب القنصل التركي في أربيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفادت شبكة «رووداو» الإعلامية الكردية العراقية بأن ثلاثة قتلى، بينهم نائب القنصل التركي، سقطوا في إطلاق نار على مطعم بأربيل بكردستان العراق.

وذكرت الشبكة أن إطلاق النار أسفر أيضا عن سقوط عدد من الجرحى.

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وأوضحت الشبكة أن إطلاق النار استهدف عددا من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية خلال وجودهم في المكان.

من جهتها، أكدت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية مقتل «موظف» في القنصلية العامة التركية لدى مدينة أربيل الكردية العراقية في هجوم مسلح استهدف أحد المطاعم أمس.

وهرعت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وأغلقت الطرق القريبة منه.