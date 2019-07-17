«جيم أوف ثرونز» يتصدر ترشيحات جوائز إيمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصدر مسلسلا «جيم أوف ثرونز» و»فيب» ترشيحات جوائز إيمي للأعمال التلفزيونية التي يعلن عنها في سبتمبر المقبل.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مسلسل جيم أوف ثرونز حصل على 32 ترشيحا، ليكون بذلك المسلسل الذي يحصل على أعلى عدد من الترشيحات خلال عام واحد.

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وجرى ترشيح جوليا لويس دريفوس بطلة مسلسل «فيب» لجائزة أفضل ممثلة، حيث من المتوقع أن تحصل على سابع جائزة إيمي لها على التوالي عن دورها في مسلسل «فيب»، والتاسعة في مسيرتها الفنية.

وسوف ينافس «فيب» مسلسلات مارفلوس مسز مايسل وباري وفلياباج وذا جود بليس وروشن دول في فئة أفضل مسلسل كوميدي.

كما حصل مسلسل زاي سي يو على 16 ترشيحا، ومسلسل فوسي فيردوم على 17 ترشيحا، وتم ترشيح الممثلين كاثرين أوهارا وايجوين ليفي لجائزة أفضل ممثل وممثلة عن دورهما في «شيت كريك». وحظي مسلسل فلياباج بـ11 ترشيحا، وتم ترشيح بطلته ومؤلفته فيبي والر بريدج لجائزة أفضل ممثلة.