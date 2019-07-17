اخبار الهلال السعودي : إدميلسون جونيور مفاجأة الدوري القادمة من قطر

من آخر اخبار الهلال السعودي والتي أعلنها اليوم الصحفي الرياضي عبد الكريم الشمري، أنه سوف يتم التعاقد مع إدميلسون جونيور لاعب الدحيل القطري، والذي يحمل الجنسية البلجيكية وهو برازيلي الأصل، وكشف الشمري في تغريدة له على حسابه على تويتر أن مصدر هلالي أكد له الصفقة، هذا بالإضافة إلى التجديد للإماراتي عموري لمدة عام آخر بعد تأكد شفائه التام من إصابة القطع في الرباط الصليبي، والتي ألمت به العام الماضي وتم الفحص الطبي له في مدينة برشلونة الأسبانية، ثم في مركز فيفا الطبي في الإمارات.

من اخبار الهلال أيضاً التعاقد مع كاريلو

كذلك سوف يقوم رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بانهاء التعاقد مع اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، الذي كان معارًا للفريق السعودي لمدة عام من بنفيكا البرتغالي، وأثبت قدرته وأهميته للفريق، جدير بالذكر وأنه في إطار صفقات الموسم القادم لم يستطع الهلال إتمام صفقتي عبد الفتاح آدم، وهارون كمارا، وذلك لمغالاة التعاون والقادسية في مطالبهما المالية، حيث توجه الأول للنصر والآخر للاتحاد، وقد أثار ذلك الانسحاب من الصفقتين تساؤلات عديدة حول مقدرة الهلال على الحصول على صفقات قوية استعدادًا للدوري السعودي.

حيث وصف الصحفي الرياضي السعودي عبد العزيز المريسل، في متابعته لآخر اخبار الهلال على حسابه على تويتر، الفريق بالعجز مؤكدًا أنه لأول مرة يرى الفريق عاجزًا بهذا الشكل على حد وصفه، ويبقى تساؤل جمهور الفريق السعودي الكبير عما إذا كانت صفقة إدميلسون جونيور سوف تكون كافية لتعيم صفوف الفريق، أم أن هناك صفقات أخرى في الطريق لم يتم الاعلان عنها حتى الآن.