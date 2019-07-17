محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد. وقالت: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements ، مرور الرياض يضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد ،

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