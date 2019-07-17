محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداول فيديو مناشدته بسبب الفقر وتقدم العمر التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي المعمر الإندونيسي "يوحي" في مقر السفارة بجاكرتا.

وأبلغ الثقفي، المعمر الإندونيسي بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد باستضافته وعائلته لأداء فريضة الحج.

وأوصى الثقفي بإنهاء الإجراءات اللازمة له ولعائلته لدخولهم أراضي المملكة العربية السعودية.

وكان الإندونيسي وعائلته قد نشروا مناشدة لخادم الحرمين الشريفين بمساعدته على أداء فريضة الحج، مشتكياً من تقدم العمر وحالة الفقر التي يعيشها. 17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 08:47 PM بعد تداول فيديو مناشدته بسبب الفقر وتقدم العمر Advertisements خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة المعمر الإندونيسي لأداء فريضة حج هذا العام خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة المعمر الإندونيسي لأداء فريضة حج هذا العام التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي المعمر الإندونيسي "يوحي" في مقر السفارة بجاكرتا.

وأبلغ الثقفي، المعمر الإندونيسي بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد باستضافته وعائلته لأداء فريضة الحج.

وأوصى الثقفي بإنهاء الإجراءات اللازمة له ولعائلته لدخولهم أراضي المملكة العربية السعودية.

وكان الإندونيسي وعائلته قد نشروا مناشدة لخادم الحرمين الشريفين بمساعدته على أداء فريضة الحج، مشتكياً من تقدم العمر وحالة الفقر التي يعيشها. الكلمات المفتاحية ، خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة المعمر الإندونيسي لأداء فريضة حج هذا العام ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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