، وزير الداخلية يدشن خدمة "إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية" خارج السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تهدف لعدم تعطل مصالح المواطنين

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بجدة اليوم، خدمة "الأحوال في الخارج" المتمثلة في تقديم خدمة " إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية" للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.

واستمع وزير الداخلية خلال التدشين لشرح موجز عن الخدمة ومميزاتها قدمه وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

وستقدم الخدمة من خلال زيارة فريق من الأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمة للمواطنين في ممثليات خادم الحرمين الشريفين حول العالم.

وتهدف الخدمة إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم، وعدم تكبدهم عناء السفر.