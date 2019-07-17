سلّم الإنتربول السعودي نظيره الهندي، متهمًا من الجنسية الهندية باغتصاب مراهقة (13 عامًا) في ولاية كيرالا الهندية، قبل أن يهرب إلى الرياض.
وقالت صحيفة “ماتهروا بهمي” الهندية: إن المتهم سونيل كمار بهادران (38 عامًا)، اعتُقل قبل ثلاثة أسابيع من قِبَل السلطات الأمنية السعودية في الرياض. وبين التقرير أن الفتاة أقدمت بعد حادثة الاغتصاب على الانتحار، وسيَمثُل المتهم اليوم الأربعاء أمام المحكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتربول السعودي يسلّم متهمًا إلى الهند. والكشف عن الجريمة التي ارتكبها قبل الهروب إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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