«تعليم الجوف» يودع 1.8 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف اليوم أكثر من 1.8 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع، لنحو 4653 طالبًا وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين، لشهر شوال لعام 1440هـ.